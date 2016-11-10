Официальный курс евро снизился на 2 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на пятницу, снизился на 2,01 руб. до 69,3392 рубля; курс доллара снизился на 47,67 коп. до 63,4161 руб., следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,75%. Стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 2,90%.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США обвалила мировые рынки и валюты. Индексы ММВБ и РТС выросли на 2%. Аналитики «Сбербанк CIB» оценивают результаты выборов как «медвежьи» для активов развивающихся рынков, но позитивные для российских активов» в связи с надеждами на смягчение или снятие американских санкций. Вчера выросли акции «Газпрома» (+4%), Сбербанка (+3,5%), ВТБ (+2%).

Из валют больше других пострадал мексиканский песо, который обрушился более чем на 13% до рекордно низких 20,78 песо за доллар. Это самое значительное падение со времен долгового кризиса 1994–1995 гг. в Мексике. Однако стоимость российской валюты, наоборот, выросла от победы Трампа.