Сбербанк устранил сбой в сервисе «Сбербанк онлайн»

Сбербанк восстановил работу веб-версии сервиса «Сбербанк онлайн», сообщили ТАСС в колл-центре банка. «Велись технические работы, сейчас все ограничения сняты. Люди заходят в веб-версию», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Сбербанка сказали, что кратковременные задержки в работе систем банка могли происходить в течение дня, но сейчас все работает в штатном режиме. Там добавили, что сбоев в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» отмечено не было.

Жалобы на сбои и недоступность сервиса начали поступать на страницу банка «В контакте» примерно с 11 часов четверга. О невозможности провести онлайн-операции жаловались жители разных городов. Периодически они писали, что система заработала, затем снова начинали поступать комментарии о сбоях.

Представитель Сбербанка ответил некоторым пользователям, что «к сожалению, в настоящий момент действительно есть перебои в работе Сбербанк онлайн» и что «специалисты работают над решением проблемы», и извинился.