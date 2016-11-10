«Сбербанк онлайн» с 11 часов работает с перебоями

10 ноября клиенты Сбербанка начали жаловаться на проблемы с доступом к системе «Сбербанк онлайн». Представитель банка подтвердил перебои в работе системы и заверил, что специалисты ищут решение проблемы.

Жалобы на сбои и недоступность сервиса начали поступать на страницу банка «В контакте» примерно с 11 часов. О невозможности провести онлайн-операции жаловались жители разных городов. Периодически они писали, что система заработала, затем снова начинали поступать комментарии о сбоях.

Представитель Сбербанка ответил некоторым пользователям, что «к сожалению, в настоящий момент действительно есть перебои в работе Сбербанк онлайн» и что «специалисты работают над решением проблемы», и извинился. Последний подобный ответ поступил примерно в 18.30.