Набсовет ВТБ рекомендовал 17,9 млрд рублей промежуточных дивидендов на префы АСВ

Наблюдательный совет банка ВТБ рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды на привилегированные акции по результатам девяти месяцев 2016 г. в сумме 17,87 млрд руб., следует из материалов банка.

«В соответствии с решением правительства данные дивиденды будут начислены только по привилегированным акциям ВТБ второго типа, владельцем которых является Агентство по страхованию вкладов. Выплата промежуточных дивидендов никак не отразится на финансовых показателях группы ВТБ», – говорится в комментарии госбанка.

Набсовет рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,00581369 руб. на одну размещенную привилегированную именную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 руб. Собрание по вопросу дивидендных выплат пройдет в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 декабря.