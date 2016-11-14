Сбербанк запустил акцию по снижению ставки по некоторым потребительским кредитам

Сбербанк решил снизить ставки по потребительским кредитам в рамках акции, передает «Прайм». Срок действия предложения ограничен 31 января 2017 г., сообщила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов банка Наталья Алымова.

«По самым востребованным продуктам потребительского кредитования мы устанавливаем всего две фиксированные ставки, причем в большинстве случаев ставка для зарплатных клиентов и новых клиентов Сбербанка одинакова. Дисконт по сравнению со ставками базовой линейки составляет до 7 процентных пунктов», – сообщила она.

Ставки по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составят 13,9% и 15,9%, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» – 14,9% и 16,9%, по «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» – 13,9%, 14,9% и 15,9%, передает «Прайм». Эти процентные ставки распространяются на кредиты от 300 000 руб. на срок до пяти лет.

«У нас уже был опыт фиксированных ставок на срок до 12 месяцев – такое предложение мы запускали до кризиса, в конце 2013 г. Акция имела огромный успех – объем выданных кредитов увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Мы рассчитываем и в этом году значительно нарастить выдачи благодаря запуску предложения. 1 октября мы вывели ставки на уровень ниже докризисного. Сегодня мы предлагаем теперь минимально возможные ставки клиентам Сбербанка», – отметила Алымова.

За девять месяцев текущего 2016 г. Сбербанк выдал потребительских кредитов почти на 70% больше, чем в 2015 г. Объем выдач составил 575 млрд руб.

В октябре Сбербанк снижал минимальную ставку по потребкредиту до 13,9% годовых, без обеспечения – 14,9%. Также до 14,9% была снижена минимальная ставка по кредиту на рефинансирование займов других банков. Ставка по займам физлицам, ведущим подсобное хозяйство, в октябре уменьшилась до 20%.