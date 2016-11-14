Долларовый индекс ICE в понедельник достиг максимума за год

Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику американской нацвалюты в парах с валютами основных торговых партнеров: евро, иеной, фунтом стерлингов, швейцарским франком, шведской кроной и канадским долларом, в понедельник, 14 ноября, достиг самой высокой отметки почти за год - 100,51 пункта, свидетельствуют данные FactSet.

Индикатор растет шестую сессию подряд, что является самым длительным ралли с начала мая.

Участники рынка рассчитывают, что политика Дональда Трампа на посту президента США подстегнет инфляцию и ускорит повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Евро к 15:40 мск 14 ноября упал до минимума с января - $1,0764 по сравнению с $1,0855 на закрытие североамериканского рынка в прошлую пятницу.

«Доллар США похож на грузовой поезд, который сминает все на своем пути, - говорит валютный аналитик Western Union Business Наваз Али. - Мир по-прежнему зациклен на победе Трампа и его назначениях на ключевые посты в Белом доме».

Шансы на повышение ставки ФРС до конца 2016 г. увеличились до 84% с 76% в позапрошлую пятницу - перед президентскими выборами.

Курс доллара к иене поднялся до максимальных за пять месяцев 107,88 иены против 106,65 на прошлой неделе, евро в паре с японской нацвалютой подорожал со 115,77 до 116,13 иены.