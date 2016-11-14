Цена нефти Brent упала ниже $44 за баррель впервые с 11 августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 1,7% до $43,99 за баррель впервые с 11 августа 2016 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) тем временем уменьшилась на $0,66 (1,52%) до $42,75 за баррель.

«Слабая фундаментальная картина - вот на чем сосредоточен сейчас рынок, - заявил аналитик и брокер Tradition Energy Жене Макгиллан агентству Bloomberg. - Новости из Ирана о повышении добычи до 250 000 баррелей в сутки на западных месторождениях являются еще одним признаком того, что поставки увеличиваются. Неопределенность в отношении того, смогут ли в ОПЕК договориться о сокращении, ликвидировала все сентябрьское ралли» (цитата по «Интерфаксу»).

На этом фоне курс рубля практически не изменился. Так, в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 18:52 мск доллар подорожал на 0,88% до 66,3 руб., а евро снизился на 0,38% до 71,08 руб., отмечает ТАСС.