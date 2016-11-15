АСВ назвало банки с двойной бухгалтерией

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило случаи мошенничества с использованием «двойной бухгалтерии» в нескольких российских банках. Их сотрудники таким образом пытались похитить деньги 57 000 вкладчиков на сумму 51 млрд руб., говорится в отчете агентства за девять месяцев 2016 г.

«В ходе подготовки и проведения страховых выплат агентством также выявлялись случаи мошенничества с использованием так называемой "двойной бухгалтерии", при которой в официальном бухгалтерском учете не отражалась информация об открытых счетах (вкладах) граждан, либо средства списывались со счетов без ведома и согласия их владельцев», – сообщило АСВ.

Агентство перечислило банки: «Екатерининский», Мико-банк, Кроссинвестбанк, Стелла-банк, Мострансбанк, Арксбанк и Военно-промышленный банк (ВПБ). «Во Внешпромбанке выявлены также случаи формирования фиктивной ссудной задолженности перед физическими лицами на сумму 0,2 млрд руб. Кроме того, агентство столкнулось с фактами уничтожения работниками Евросити-банка, Росинтербанка и банка ВПБ электронных баз данных и первичных документов с целью сокрытия вывода активов или фактов хищения средств со счетов вкладчиков», – пишет АСВ.

Информация об указанных фактах, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена ЦБ и АСВ в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных решений, указано в отчете.

За девять месяцев 2016 г. в АСВ поступило более 63 000 заявлений о несогласии с размером страхового возмещения, а также около 1600 обращений граждан, вовлеченных в искусственное формирование вкладов. Всего за девять месяцев 2016 г. страховое возмещение на общую сумму 369 млрд руб. получили 634 500 вкладчиков 211 банков, отчиталось АСВ.