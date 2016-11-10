Со следующего года ставка по потребкредитам выше 20% станет для банков обременительной

Дыра в рухнувшем Росинтербанке разрослась в 2 раза – его отрицательный капитал составил 80,3 млрд руб., следует из ликвидационного баланса банка, который Центробанк опубликовал в среду в «Вестнике Банка России». Ранее представитель регулятора оценивал разницу между величиной активов и обязательств Росинтербанка в 39,9 млрд руб. На 6 сентября (дата последнего ежедневного баланса) капитал у банка, по данным ЦБ, был 5,5 млрд руб.

С таким результатом Росинтербанк занял второе место по величине отрицательного капитала среди рухнувших банков, сместив «Российский кредит» (см. таблицу).

ЦБ отозвал лицензию у Росинтербанка 19 сентября, к тому моменту по сравнению с последней отчетной датой активы банка сократились на 96,4 млрд руб. и составили всего лишь 3,1 млрд руб., сообщил регулятор, – это связано в основном с тем, что банк не передал правоустанавливающие документы на свои активы. Банк также не передал электронную базу данных об операциях, из-за чего затруднена работа по установлению схем вывода активов из банка, продолжает представитель ЦБ, обследование финансового положения банка продолжается.

Из баланса Росинтербанка следует, что у него полностью пропал кредитный портфель: 6 сентября он составлял 48,7 млрд руб., а на дату отзыва лицензии, по оценке регулятора, стал равен нулю. Полностью исчезли с баланса и 23,4 млрд руб. ценных бумаг, удерживаемых до погашения. Сократились вложения в ценные бумаги для продажи – с 11,1 млрд до 1,9 млрд руб., оставшееся – это бумаги, принадлежащие банку и учитываемые на счетах депо, открытых в НРД и подтвержденных депозитарием, пояснил представитель ЦБ. Пропали и прочие активы – на 9,9 млрд руб.

Обязательства банка сократились, но не так сильно: незадолго до отзыва лицензии ЦБ забрал из банка 10,6 млрд руб. – таким образом, его пассивы составили 83,4 млрд руб. В сентябре регулятор сообщил, что получил в свой портфель ОФЗ номинальной стоимостью на 11,4 млрд руб. в результате «неисполнения кредитными организациями обязательств по операциям рефинансирования (сделки репо)». Представитель ЦБ не уточнил, кто не расплатился с регулятором. Контрагент Росинтербанка говорил, что ни у кого из лишившихся лицензии в сентябре банков, кроме Росинтербанка, не было портфеля бумаг такого размера (около 30 млрд руб.), заложенного в репо.