Brent приблизилась к $46 за баррель на ожиданиях сделки ОПЕК

Цены на нефть растут во вторник на фоне усилий стран ОПЕК, направленных на заключение соглашения о снижении добычи. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:52 по мск подорожали на $1,51 (3,4%) до $45,94 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,62 (3,74%) до $44,94 за баррель.

По данным Bloomberg, Катар, Алжир и Венесуэла предпринимают активные дипломатические меры с целью обеспечить подписание соглашения, тогда как Саудовская Аравия, Иран и Ирак по-прежнему не могут договориться о том, как будут распределяться между странами сокращения добычи.

Кроме того, участники рынка ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам экспертов, за минувшую неделю запасы нефти в стране выросли на 1 млн баррелей.