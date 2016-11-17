Московская область назначила дату первого за 8 лет размещения облигаций

Министерство финансов Московской области назначило на 23 ноября сбор заявок на облигации на 25 млрд руб., сообщил источник на банковском рынке. Техническое размещение запланировано на 29 ноября.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,6-9,8% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,95-10,17% годовых.

В конце августа Минфин Московской области объявил конкурс на организацию размещения облигаций в объеме 25 млрд руб. сроком обращения до 10 лет. В последний раз правительство Московской области размещало долговые ценные бумаги в декабре 2008 г., объем выпуска составил 33 млрд руб.

Решение о выпуске облигационного займа Минфин обосновал тем, что сейчас этот инструмент выгоднее для субъектов федерации, нежели кредиты. Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета либо на погашение государственных долговых обязательств Московской области.

Программа внутренних заимствований Московской области на 2016-2018 гг. предполагает выпуск облигаций общим объемом 75 млрд руб. (по 25 млрд руб. в год). В настоящее время облигаций области в обращении нет.