Руководитель Россельхознадзора вывел три четверти вкладов из Сбербанка из-за низких процентов

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что из-за недовольства низкими процентами вывел из Сбербанка 75% своих вкладов. «Были проценты, извините, десять с половиной - стали семь», - цитирует его заявление «Интерфакс», который ссылается на неназванные СМИ. Чиновник сказал это на III Международном агропромышленном молочном форуме.

При этом Данкверт считает, что как менеджер руководитель Сбербанка Герман Греф действует правильно. «Но с точки зрения меня как человека, который держит там деньги, - я не хочу держать деньги там. Я, по крайней мере, в Россельхозбанк перевел и получаю на два процента больше», - добавил он.