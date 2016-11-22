Цены на нефть выросли до максимума с конца октября

Цены на нефть во вторник выросли до максимума с конца октября из-за ожиданий рынка решения об ограничении добычи на встрече.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,2% до $49,49 за баррель, ранее достигнув $49,63, максимума с 31 октября. WTI подорожала также на 1,2% до $48,83 за баррель.

Вчера январский фьючерс на нефть Brent подорожал почти на 4% и стоил $48,6 за баррель. Цены на нефть стали расти после заявлений о том, что 30 ноября ОПЕК сумеет договориться с Ираном и Ираком относительно замораживания добычи, считают аналитики «Сбербанк CIB». Президент Владимир Путин в воскресенье заявил, что Россия готова не наращивать добычу нефти, если такое решение примет ОПЕК.

Goldman Sachs сообщил в клиентской записке, что шансы на соглашение ОПЕК выросли, поскольку нефтедобытчикам нужно реагировать на разрушение фундаментальных факторов спроса и предложения, которые, по словам банка, «резко ослабли с тех пор, как ОПЕК объявила о предварительном соглашении об ограничении добычи», передает Reuters. Если ОПЕК и другие экспортеры, особенно Россия, не сумеют договориться, Goldman ожидает избытка предложения нефти в размере 0,7 млн баррелей в сутки в I квартале 2017 г.