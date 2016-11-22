ВТБ купил медицинского страховщика «Росно-МС»

ВТБ через дочернюю структуру «ВТБ страхование» стал владельцем 100% страховой компании «Росно-МС», свидетельствуют материалы госбанка. В компании «ВТБ страхование» подтвердили, что сделка состоялась. В результате у «ВТБ страхования» появится 17,6 млн новых застрахованных по ОМС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале ноября удовлетворила ходатайство ООО «СК "ВТБ страхование" о приобретении 100% голосующих акций ОАО "Росно-МС", выдав предписание об обеспечении конкуренции на рынке ОМС на территории Москвы, Московской области и Республики Калмыкии.

Покупкой «Росно-МС» также интересовались компании «Ингосстрах», «Альфастрахование», «Согаз». Стоимость компании, по оценкам экспертов «Интерфакс-ЦЭА», могла составить 2–3 млрд руб.