«Согаз» и «ВТБ страхование» поглотят двух страховщиков ОМС

«Согаз» и «ВТБ страхование» поглотят двух страховщиков, работающих в обязательном медицинском страховании (ОМС). Это приведет к перестановке сил на рынке ОМС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила две сделки по поглощению страховщиков, работающих в сегменте ОМС: «ВТБ страхование» купит у «Альянса» компанию «Росно-МС», а «Согаз-мед» приобретет МСК «Уралсиб», медицинскую «дочку» «Уралсиба». В результате сделок у «ВТБ страхования» появится 17,6 млн новых застрахованных по ОМС, у «Согаза» – 3 млн.

Слияния ограничат конкуренцию в некоторых регионах – оба ходатайства ФАС удовлетворила с оговорками. Расстановка сил на рынке ОМС действительно изменится, солидарна руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина. База застрахованных «Росно-МС» – это более 10% населения страны, указывает она. На горизонте нескольких лет количество участников рынка ОМС сократится до 10 или даже менее, полагает управляющий директор по страховым рейтингам агентства RAEX Алексей Янин.

Покупка компаний дает возможность «Согазу» и «ВТБ страхованию» получить доступ к обширной клиентской базе, говорит аналитик S&P Екатерина Толстова. «Согаз-мед» пополнит базу застрахованных с 18 млн до 21 млн человек, «ВТБ страхование» – с 6 млн до 23,6 млн человек, подсчитала она. В дальнейшем компании смогут предлагать тем же клиентам другие страховые услуги, в первую очередь добровольные виды (например, ДМС), полагает Толстова. На самих застрахованных переход к новому страховщику, по ее мнению, существенно не повлияет: объем медицинской помощи устанавливается государством.

Наследница «Согаза» 12,5% «Согаза», принадлежавших Геннадию Тимченко через компанию «Кордекс», отошли его дочери Ксении Франк, выяснила «Новая газета». Тимченко избавился от доли в 2014 г., «Кордекс» остался ее владельцем. Кто стал владельцем самого «Кордекса», не раскрывалось. «Согаз» в 2016 г. победил в конкурсе на страхование имущества «дочки» «Транснефти» – челябинской ТНН. Информация о новом собственнике содержится в приложении к конкурсной документации

Для страховых медицинских организаций характерна низкая маржинальность, говорит Янин, чтобы получать хорошую прибыль, им нужна большая база застрахованных лиц. По сути, компании получают прибыль от всевозможных штрафов: чем больше нарушений они найдут и чем лучше защитят права застрахованных при проверке деятельности в лечебных учреждениях, тем больше вознаграждения получат, объясняет он. «Суммы достаточно небольшие, поэтому бизнес хорошо работает лишь на больших объемах застрахованных», – заключает Янин.

«ВТБ страхование» было не единственным претендентом на «Росно-МС»: 22 августа ходатайство в ФАС о его покупке подавала «дочка» «Ингосстраха» – компания «Инвест-полис». Если бы сделка состоялась, портфель клиентов «Ингосстраха», застрахованных по ОМС, вырос бы с 6,5 млн до 24 млн человек. Однако ходатайство не было удовлетворено, сообщил заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин, не раскрыв причины отказа. Интерес к компании проявляли также «Согаз» и «Альфастрахование», рассказывали «Ведомостям» топ-менеджеры трех страховщиков: они оценивали ее в 2–3 млрд руб.

Продавцам сделки тоже выгодны. «Уралсиб» стратегически снижает объемы страховой деятельности и постепенно продает определенные направления бизнеса, говорит Толстова. А немецкое руководство «Альянса» намерено сосредоточиться на развитии корпоративного бизнеса: направление ОМС не представляет для него интереса, потому что существует лишь в России, рассказывает Янин. И хотя «Росно-МС» привлекательная компания, шаг «Альянса» логичен. «Альянс», в принципе, сворачивает розничный бизнес, все личное страхование передал в «Альянс-жизнь», ОСАГО передал «Медэкспрессу», – напоминает он. Сегмент ОМС имеет мало общего с бизнесом Allianz, говорил «Ведомостям» в августе и гендиректор СК «Альянс» Ник Фрай.

Представители «Согаза», страховой группы «Уралсиб» и «Альянса» отказались от комментариев. Представитель «ВТБ страхования» подтвердил, что покупка «Росно-МС» рассматривается но заметил, что конкретные ее параметры пока не утверждены.

Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)