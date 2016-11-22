Юров прокомментировал информацию в СМИ о его задержании в киевском аэропорту

Бывший председатель совета директоров российского банка «Траст» Илья Юров прокомментировал «Ведомостям» появившуюся в СМИ информацию о его задержании в киевском аэропорту.

С находящимся в международном розыске по линии Интерпола Юровым произошел «инцидент при прилете на Украину», рассказал он во вторник вечером. По его словам, сейчас он находится в Киеве. При этом он опроверг информацию о том, что отправлен в изолятор.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на заявление помощника руководителя пограничной службы Украины Олега Слободяна передал, что Юрова задержали в аэропорту «Борисполь».