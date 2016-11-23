Генпрокуратура России готовит запрос об экстрадиции бывшего владельца банка «Траст»

Генпрокуратура России получила информацию украинского бюро Интерпола о задержании одного из руководителей российского банка «Траст» Ильи Юрова. Это ТАСС сообщил сотрудник пресс-службы надзорного ведомства. Юрова 22 ноября задержали в аэропорту «Борисполь». Генпрокуратура готовит материалы для запроса о его выдаче в Россию, добавил собеседник ТАСС.

О задержании Юрова во вторник сообщил помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Сам Юров сказал вечером «Ведомостям», что находится в Киеве, но «не в местах лишения свободы и не в аэропорту», но уточнить свой статус не смог. С ним произошел «инцидент при въезде на Украину», говорил знакомый Юрова. По данным издания «Обозреватель», он прилетел в Киев из Лондона по личным делам.

Юрова на Украине задержали на 48 часов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре Украины. Он добавил, что российским коллегам было предложено в кратчайшие сроки прислать документы для рассмотрения судом запроса о возможности экстрадиции задержанного.

В России Юров и его партнеры Николай Фетисов и Сергей Беляев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере – дело против них в апреле 2015 г. возбудило Главное следственное управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал. По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.