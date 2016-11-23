Обналичивших 23 млрд рублей подпольных банкиров приговорили к двум годам тюрьмы

Хамовнический суд Москвы назначил наказание в виде двух лет лишения свободы так называемым подпольным банкирам, незаконно обналичившим более 23 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Мышелову.

«Филоян и Шабанов признаны виновными в инкриминируемом преступлении, каждому из них назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда», - уточнила она.

Филояна и Шабанова суд признал виновными по ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность). Обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном. По информации следствия, Филоян и Шабанов в составе организованной группы занимались незаконной банковской деятельностью без регистрации. С июля 2011 г. по сентябрь 2015 г. они обналичили более 23 млрд руб. через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им фирм.