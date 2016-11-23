«Абсолют банк» обнаружил у Балтинвестбанка «скелеты»

«Абсолют банк» в ходе финансовой санации петербургского Балтинвестбанка обнаружил забалансовые гарантии, по данному факту возбуждены уголовные дела. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил в интервью «Прайму» предправления «Абсолют банка» Андрей Дегтярев.

По его словам, его банк не планирует просить Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и ЦБ увеличивать финансирование для санации. «Мы не строили иллюзий, что в санируемом банке скелетов не обнаружим», – заявил Дегтярев. «Одна из основных проблем, с которой мы столкнулись, как и многие другие банки-санаторы, заключалась в выданных гарантиях, которые не были поставлены на баланс Балтинвестбанка, т. е. по факту документально отражены не были», – уточнил он.

Предправления «Абсолют банка» указал, что кредитная организация «не попросила у АСВ дополнительных денег на санацию Балтинвестбанка, хотя скелетов обнаружили куда больше, чем предполагалось». «Аудит Балтинвестбанка полностью завершился, и сейчас мы как инвесторы находимся на финальной стадии согласования плана финансового оздоровления с ЦБ», – указал Дегтярев, отказавшись уточнить объем забалансовых гарантий, обнаруженных в ходе санации.