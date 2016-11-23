ФАС готова завести дело против Visa и MasterCard из-за размера комиссии для бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в скором времени может провести проверку и завести антимонопольное дело в отношении платежных систем Visa и MasterCard по подозрению в дискриминации предприятий малого бизнеса в величине комиссии за обслуживание. Такое заявление собирается подать в службу общественная организация «Опора России», пишет «Прайм».

Президент организации Александр Калинин во время выступления на совместном заседании президиума ФАС и президиума правления «Опоры России» заявил, что эти платежные системы берут комиссию в 1,5% за обслуживание крупного бизнеса и до 2,5% - малого.

«Тут явно есть дискриминация. Что с этим делать?» - обратился Калинин к главе ФАС Игорю Артемьеву.

«Это заявление в ФАС. С удовольствием. Будет одно из любимых [антимонопольных] дел», - подчеркнул в свою очередь Артемьев.

Кроме того, Артемьев сообщил, что ФАС может провести проверку Western Union из-за роста комиссии за перевод. «Я бы еще и Western Union посмотрел, что там происходит в последнее время. Мы давно им не занимались. Были жалобы в последнее время на эту тему. Не знаю, есть ли там дискриминация», - указал глава ФАС.