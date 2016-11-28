ЦБ не рекомендует банкам регистрировать новые сберегательные сертификаты – «Коммерсантъ»

Банкам не рекомендовано регистрировать новые выпуски сберегательных сертификатов на предъявителя, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в банковской среде. Соответствующие пожелания звучали со стороны ЦБ. «Письменных рекомендаций не было, но устно регулятор уже некоторое время указывает на то, что к данному инструменту у него есть вопросы. Сейчас избыток ликвидности, поэтому банки могут спокойно выполнить пожелание регулятора», - рассказал один из собеседников издания. В ЦБ на запрос не ответили.

С середины 2016 г. этот инструмент накопления впервые показал сокращение вложений. С июля по октябрь снижение составило 10%. Как следует из «Обзора банковского сектора», 1 июля объем средств, размещенных в этот инструмент, составлял 599,2 млрд руб., а на 1 ноября — 537,9 млрд руб.

Сберегательные сертификаты делятся на именные и на предъявителя. Последние не попадают под действие системы страхования вкладов. Основными игроками являются госбанки — Сбербанк и ВТБ, на них приходится 91,8% всех привлеченных через этот инструмент средств.

На этой неделе Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в ГК, запрещающие предъявительские сберегательные сертификаты. Минфин, и Росфинмониторинг настаивали, что эти инструменты не позволяют установить происхождение денежных средств и не соответствуют стандартам FATF. В условиях скорого запрета на сертификаты на предъявителя рекомендации ограничить их выпуск выглядят логично, считают эксперты.