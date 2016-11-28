Нефть подешевела из-за разногласий стран ОПЕК по вопросу страновых квот

Нефть дешевеет из-за новостей о разногласиях между странами ОПЕК в отношении страновых квот, пишет «Интерфакс».

Фьючерсы на нефть Brent опустились на 0,4% до $47,04 за баррель, WTI подешевела на 0,4% до $45,86 за баррель.

ОПЕК все ближе к договоренности об ограничении добычи, пишет Reuters, но камнем преткновения остается Иран, требующий для себя уступок, намереваясь восстановить рыночную долю после отмены западных санкций в январе этого года. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что рынок нефти сам найдет баланс в 2017 г., даже если нефтедобывающие страны не будут вмешиваться в его работу, и поэтому сохранение производства на текущем уровне может быть оправданно. Он заявил в воскресенье, что Эр-Рияд не менял свою позицию относительно алжирского соглашения и считает, что сотрудничать должны все страны.