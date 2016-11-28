Сбербанк стал самой дорогой компанией России на пару часов

Вследствие колебаний котировок на Московской бирже в понедельник, 28 ноября, Сбербанк обошел «Роснефть» по рыночной капитализации. Во время торгов стоимость акций Сбербанка поднималась до 161,12 руб. за штуку. В это же время стоимость привилегированных акций достигла 118,34 руб.

Таким образом, в 14:00 мск рыночная капитализация Сбербанка составляла 3,557 трлн руб. (с учетом привилегированных акций) и превысила капитализацию «Роснефти» (3,548 трлн руб.). Акции «Роснефти» к середине понедельника подешевели по сравнению с закрытием предыдущих торгов более чем на 2%.

Источник РБК, близкий к Сбербанку, отметил, что банк впервые вышел на первое место по капитализации.

Между тем пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в комментарии агентству подчеркнул, что Сбербанк пока не сильно обогнал «Роснефть» по уровню капитализации. Он подчеркнул, что по уровню налоговых выплат в бюджет эти две компании абсолютно несопоставимы.

Впоследствии в ходе торгов сегодня стоимость бумаг Сбербанка стала опускаться вниз. К 18:49 мск стоимость обыкновенных акций банка снизилась по сравнению с закрытием торгов пятницы на 0,60%. Капитализация банка на бирже на этот момент составляла 3,56 трлн руб. (с учетом привилегированных акций).

Акции «Роснефти» к 18:49 мск стоили на 1,43% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Капитализация компании к этому времени насчитывала 3,57 трлн руб.