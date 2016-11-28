«Сбербанк CIB» считает возможным укрепление рубля в ближайшие недели

Курс рубля еще может вырасти в ближайшие недели, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, рынок продолжает адаптироваться к изменениям, связанным с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, однако до конца года инвесторов ждет еще целый ряд глобальных событий.

«Мы положительно оцениваем перспективы рубля до конца года и не исключаем, что пара доллар США/рубль достигнет нового минимума в текущем году. В то же время опережающая динамика рубля в значительной степени будет зависеть от исхода саммита ОПЕК, а также от того, состоится ли приватизация "Роснефти" и как она будет профинансирована», – считают эксперты.

В то же время они отмечают, что победа Трампа и большое количество запланированных важных событий (особенно в начале декабря) не оставляют надежд на спокойное завершение года. Кроме того, в 2017 г. риски связаны с политическим календарем ЕС. «Неопределенность вызывает волатильность и, соответственно, предполагает риски для нашего прогноза укрепления рубля в краткосрочной перспективе», – подчеркивают аналитики.

«Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. За оставшиеся до этого события 56 дней инвесторы будут анализировать, в каком масштабе избранный президент будет реализовывать свой "план 100 дней". После объявления результатов выборов – начиная со своей победной речи – Трамп дал понять, что готов к компромиссам и будет придерживаться взвешенного подхода. Такая риторика породила надежды на то, что на посту президента Трамп будет вести себя иначе, чем во время предвыборной кампании», – говорится в обзоре.

Как отмечается в обзоре Sberbank Investment Research, ранее аналитики ожидали, что к концу текущего года рубль укрепится до 61 руб./$, однако победа Трампа на президентских выборах в США поставила под сомнение их прогнозы, предполагавшие, что рынок будет положительно настроен в отношении рисков.

«Теперь наш прогноз роста рубля до 61 руб./$ представляется чрезмерно амбициозным, но мы все же полагаем, что рубль еще может укрепиться в ближайшие недели. Такая динамика будет резко контрастировать с тем, что происходило в аналогичный период в предыдущие два года», – пишут эксперты.