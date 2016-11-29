Нефть волатильна в преддверии переговоров ОПЕК

Нефть, подорожавшая в понедельник на 2%, во вторник вновь начала дешеветь. Аналитики ожидают, что цены останутся волатильными до среды, пока по итогам встречи ОПЕК не станет понятно, могут ли участники картеля и не входящие в него производители договориться о сокращении добычи, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 0,58% до $47,96 за баррель, WTI – на 0,66% до $46,77 за баррель.

30 ноября ожидается встреча стран – участниц ОПЕК, на которой должны договориться об ограничении добычи нефти. Вчера страны ОПЕК должны были провести переговоры со странами, не входящими в картель, но встречу отменили.