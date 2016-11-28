Нефть дорожает на заявлениях Ирака в преддверии итогов встречи ОПЕК

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе торгов в понедельник после того, как министр нефти Ирака оптимистично оценил шансы на соглашение ОПЕК о сокращении добычи, сообщило агентство Bloomberg.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19.03 мск выросли на $0,66 (1,4%) до $47,9 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $0,65 (1,41%) до $46,71 за баррель.

Ирак обязуется сотрудничать с ОПЕК в достижении договоренностей, которые будут приемлемы для всех членов организации, сказал министр нефти страны Джаббар аль-Лаиби журналистам в Вене.

30 ноября в Вене должна состояться официальная встреча ОПЕК, на которой может быть принято окончательное решение о заморозке добычи нефти. В сентябре страны ОПЕК договорились об ограничении, но не согласовали деталей. The Wall Street Journal 28 ноября написала, что главная угроза для сделки исходит от России и Ирана: Россия согласна только на замораживание добычи на текущем пиковом уровне, а Иран настаивает на восстановлении добычи на предсанкционном уровне 2012 г.

Аналитики JPMorgan оценивают вероятность достижения договоренностей в 60% по сравнению с 75-80% месяц назад. В случае успеха сделки цены могут подскочить на $5 за баррель или более, считают эксперты Morgan Stanley, особенно если картель сократит совокупную добычу до 32,5 млн баррелей в сутки.

«Риски на рынке стали более сбалансированными после масштабной распродажи в пятницу, - заявил сырьевой аналитик Saxo Bank Оле Хансен изданию MarketWatch. - Но на самом деле это фабрика слухов, которая будет двигать рынок в следующие 48 часов. Шансы на соглашение по-прежнему 50%». Он полагает, что «цены, вероятно, упадут ниже $40 за баррель» без соглашения о снижении добычи.