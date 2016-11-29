ЦБ ожидает взрывного роста бесконтактных платежей в России в ближайшие два года

Центробанк России прогнозирует взрывной рост бесконтактных платежей в России в ближайшие два года. С таким заявлением в Думе выступила зампредседателя регулятора Ольга Скоробогатова.

«Я думаю, что в 2017-2018 гг. будет взрывной рост таких видов платежей», - отметила она. По ее словам, в 2016 г. платежные системы Visa и Mastercard уже запустили бесконтактные платежи.

«Национальная система платежных карт (НСПК) запустит в следующем году. Это наша собственная технология, мы ее разрабатываем независимо от других международных систем, но она будет работать по принципу международных стандартов: будет считываться везде - и у нас, и за рубежом», - пояснила Скоробогатова.