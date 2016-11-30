Индекс ММВБ обновил исторический максимум

Рублевый индекс ММВБ, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в среду обновил исторический максимум, превысив 2108 пунктов и предыдущий пик от 24 ноября (2107,96 пункта) на фоне выросшей нефти и замедления укрепления рубля.

К 17.31 мск индекс ММВБ вырос до 2108,1 пункта (+1%), индекс РТС - до 1029,81 (+2,4%). Рублевые цены большинства основных фишек на Московской бирже выросли в пределах 4,3%.

В лидерах роста выступают акции «Алросы» (+4,3%), «Аэрофлота» (+4,8%), «Роснефти» (+2,2%), «Русгидро» (+3,9%), «Татнефти» (+2,9%).