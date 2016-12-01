Россиян c доходом возле прожиточного минимума могут освободить от НДФЛ – Голодец

В правительстве обсуждают возможность освободить от подоходного налога россиян, получающих зарплату на уровне прожиточного минимума. Об этом сообщила сегодня вице-премьер правительства Ольга Голодец. «Как о программе борьбы с бедностью мы говорили о возможности и просчитываем ее – освобождения от подоходного налога тех людей, которые получают заработную плату на уровне прожиточного минимума», - сказала она.

В ноябре Голодец говорила, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) должен быть прогрессивным, а бедных нужно освободить от его уплаты. Четких критериев низкого заработка пока нет - определяться это будет на основе не минимального размера оплаты труда (МРОТ; с июля 2016 г. – 7500 руб.), а прожиточного минимума, объяснял представитель Голодец.

По данным Росстата, в 2015 г. заработок ниже МРОТа получали 1,4% работающих; заработок ниже прожиточного минимума (9701 руб. в 2015 г.) – менее 10%.