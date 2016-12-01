Евгений Гинер купил 52,9% украинского PINbank

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер в ноябре купил пакет акций украинского Первого инвестиционного банка (PINbank) в размере 52,93%, передает «Интерфакс».

На данный момент, по данным Нацбанка Украины, кроме Гинера акционерами кредитной организации являются Людмила Грабова (опосредованное участие 9,139744% через ООО «Перспективные инвестиционные программы»), Александр Шандрук (опосредованное участие 8,7% через ООО «Юридическая фирма "Укрправо"»), Профессиональный пенсионный фонд независимого отраслевого профессионального союза энергетиков Украины (прямое участие 4,5826%), а также более 40 физических лиц, владеющих пакетами от 2,1% до 0,000004%. Состав акционеров покинули Александр Клещук и Михаил Спектор.

Банк был основан в 1997 г.