Индекс ММВБ впервые превысил 2150 пунктов

В понедельник, 5 декабря, индекс ММВБ впервые в своей истории превысил отметку в 2150 пунктов. По состоянию на 12.46 мск он составил 2151,15 пункта. Около 12.40 мск в понедельник котировки нефти Brent превысили $55 за баррель – это максимум с июля 2015 г.

На минувшей неделе индекс ММВБ несколько раз обновил исторический максимум в условиях роста котировок нефти и замедления укрепления рубля. Причиной ралли нефти эксперты называют увеличение объема покупок после соглашения нефтедобывающих стран о сокращении добычи на встрече ОПЕК 30 ноября.