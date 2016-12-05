Собянин внес законопроект об отсрочке штрафов по налогу на имущество

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об отсрочке начисления пени за несвоевременную оплату налога на имущество до 1 мая 2017 г. «В статье 1 законопроекта предлагается установить, что пеня на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате в бюджет города Москвы за налоговый период 2015 г., начисляется начиная с 1 мая 2017 г.», - сообщил сайт Мосгордумы.

С 1 января 2015 г. налог на имущество физических лиц в городе Москве рассчитывается из кадастровой стоимости объекта налогообложения. В соответствии с п. 1 ст. 409 Налогового кодекса Российской Федерации налог на имущество физических лиц подлежит уплате в срок не позднее 1 декабря 2016 г. Согласно действующему порядку пеня за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц за 2015 г. подлежит начислению со 2 декабря 2016 г.

Как подчеркнул председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, москвичи «впервые уплачивают имущественный налог и пока не все разобрались в тонкостях нововведения». «Считаю своевременным разработку законопроекта, который позволит получить отсрочку москвичам и поможет без штрафов уплатить имущественный налог. В свою очередь, Мосгордума готова рассмотреть и принять законопроект в первоочередном порядке ввиду его высокой социальной значимости», - сказал он.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 г.