Во Внешпромбанке «зависли» 300 млн рублей покойного патриарха Алексия II

Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов Внешпромбанка наследницу покойного патриарха Алексия II Александру Смирнову. В банке «зависли» почти 300 млн руб., принадлежавшие патриарху, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Арбитражный суд Москвы в марте этого года признал Внешпромбанк банкротом. По данным отчетности кредитной организации на 1 января 2016 г., активы банка составляли 236,55 млрд руб., а обязательства — 221,12 млрд руб.

Однако временная администрация установила, что на 21 января 2016 г. активы в действительности составляли всего 40,43 млрд руб. при величине обязательств 250,55 млрд руб.

Алексий II (Алексей Ридигер) составил завещание на Смирнову еще в 1976 г. Наследство по состоянию на 2009 г. состояло из двух долларовых счетов, счета в евро и счета в рублях. Основная сумма хранилась в долларах.

Как рассказал «Медузе» источник в РПЦ, Смирнова, в духовной жизни — игуменья Филарета, была ближайшей сподвижницей патриарха, которая провела рядом с ним более 40 лет. Сейчас Филарета — настоятельница московского подворья Пюхтицкого Свято-Успенского ставропигиального (то есть подчиненного непосредственно патриарху) женского монастыря, расположенного в Эстонии.