ВБРР получил 88 млрд рублей от «дочек» «Роснефти»

Опорный банк «Роснефти» - Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) - увеличил капитал путем допэмиссии акций на 88 млрд руб., размещенных в пользу дочерних компаний «Роснефти». «Существенный рост капитала дает возможность ВБРР более активно участвовать в проектах НК Роснефть и расширит спектр финансовых предложений для бизнеса контрагентов нефтяной компании», - говорится в сообщении банка.

По итогам размещения собственный капитал банка увеличится до более 116 млрд руб., уставный капитал вырос до 10,9 млрд руб.

Акции ВБРР купили «Оренбургнефть», «Самотлорнефтегаз», «РН-Уватнефтегаз», «РН-Няганьнефтегаз». После допэмиссии доля группы «Роснефти» в акционерном капитале ВБРР составит 98,34%.

В августе эту сделку одобрила ФАС. До нее компании принадлежало 84,67% акций банка, остальное через НК «Росагронефтепродукт» и ЗПИФ «Коммерческие инвестиции» контролировала ИК «Регион».