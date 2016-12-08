У «Росгосстраха» может смениться собственник – «Газета.Ru»

У «Росгосстраха» сменится собственник, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. По данным издания, новым владельцем компании станет один из крупнейших российских частных банков. Детали сделки собеседник издания разглашать отказался.

По данным открытых источников, которые приводит «Газета.Ru», 52% акций «Росгосстраха» принадлежат «РГС холдингу», 10,5% – «РГС активам», 6,7% – НПФ «Управление сбережениями», 5,33% – «Атону», не более 5% принадлежит ВТБ.