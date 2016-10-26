«Росгосстрах» намерен продать 20% акций на Московской бирже

За счет этого компания планирует преодолеть убытки, вызванные ОСАГО, и укрепить позиции на рынке

СК «Росгосстрах» планирует разместить на Московской бирже 20% акций. Такое решение принял совет директоров страховщика в понедельник, 24 октября.

«Допэмиссия будет предлагаться широкому кругу лиц, в том числе на открытом рынке. Ведутся переговоры о размещении крупных пакетов акций», – заявил гендиректор «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров. Дополнительный капитал, по его словам, компании нужен «для укрепления лидирующих позиций на рынке страхования».

20% – рекомендуемый размер выпуска бумаг, цена – 40 коп., отмечается в материалах компании. «Цена размещения акций рыночная, она была определена по итогам торгов на Московской бирже на дату созыва заседания совета директоров», – уточнили в пресс-службе страховщика. Решение совета еще предстоит одобрить акционерам – внеочередное собрание намечено на 24 ноября 2016 г.

Размещение акций – ожидаемое действие со стороны компании, говорит аналитик S&P Екатерина Толстова. Но она объясняет решение убытками компании.

ОСАГО принесло страховщику 15,5 млрд руб. убытка в первом полугодии 2016 г. с учетом расходов на создание резервов и урегулирование страховых случаев, следует из отчетности страховщика по международным стандартам.

«По договоренности с Центробанком мы обеспечивали продажи ОСАГО даже там, где убыточность давно превысила 100–200%, – объясняет Маркаров. – Это позволило доработать и ввести систему «единого агента» (страховщики, имеющие филиалы в определенных регионах, осуществляют продажи полисов ОСАГО в качестве агентов от имени всех остальных игроков. – «Ведомости»), но принесло нам существенные убытки по ОСАГО».

Впрочем, «Росгосстрах» присоединился к агенту в последний день – бойкотирование грозило ему уходом с рынка ОСАГО. В целом компания уже год неуклонно снижает долю на рынке ОСАГО. По статистике Российского союза автостраховщиков, с августа 2015 г. компания снизила долю на рынке ОСАГО на 17 п. п. до 21,7%.

Маркаров же уверяет, что если государство не примет в ближайшее время необходимые изменения в закон об ОСАГО – о натуральном возмещении и о других барьерах для автоюристов, – то убыточность ОСАГО будет только нарастать: «Мы должны думать о <...> выплатах следующего года».

«Рынок ОСАГО невыгоден для страховщиков. «Росгосстрах» работает в регионах, где бизнес в этом сегменте крайне убыточен. Компании нужен капитал, чтобы эту ситуацию пережить», – указывает директор АКРА Алексей Бредихин.

«Убытки негативно повлияли на показатели капитализации, уровень маржи платежеспособности и степень финансовой гибкости компании», – перечисляет Толстова и напоминает, что акционер оказал безвозмездную финансовую помощь компании в этом году. «В дополнение к этой поддержке компания приняла решение привлечь деньги с рынка – скорее всего чтобы продолжать развивать бизнес, а также покрыть страховые убытки», – добавляет она.

«Известны случаи, когда обычные рыночные инвесторы покупают акции убыточных компаний потому, что доверяют представленной им концепции развития и видят, что бизнес-модель рабочая и принесет реальную прибыль, – рассуждает гендиректор УК «Спутник. Управление активами» Александр Лосев. – В случае же «Росгосстраха» ожидать дивидендов не приходится из-за убытков компании, и рост рыночной стоимости акций также под вопросом, но размещение все же объявлено, а это означает, что уже есть соглашения о покупке якорными инвесторами большей части предложенных акций».

Котировки акций страховщика на Московской бирже (free-float – 0,13%) во вторник прибавили 0,5% – до 41 коп. за акцию, за день с ними было 98 сделок на 5,6 млн руб.

Если весь выпуск будет размещен по 40 коп. за бумагу, то компания может получить 46,5 млрд руб. «Это очень существенная сумма для нашего рынка. Если она будет размещена на таких условиях, то по капиталу компания выйдет на 2-е место», – говорит Бредихин. По его словам, в нынешних условиях такое размещение выглядит слишком дорогим.

Скорее всего именно номинальная стоимость из расчета 4 коп. за акцию будет отражена в акционерном капитале компании, полагает Толстова. Оставшаяся часть размещения – порядка 42 млрд руб. – будет отражена в добавочном капитале, что позволит сохранить текущую структуру собственности компании, полагает она. Один из вопросов при размещении, по ее мнению, – будет ли интерес со стороны рынка.

52% акций «Росгосстраха» принадлежат «РГС холдингу», 10,5% – «РГС активам», 6,7% – «Управлению сбережениями» (доверительный управляющий пенсионными накоплениями НПФ РГС), 5,33% – «Атону», также не более 5% принадлежит ВТБ.

Впрочем, структура собственников компании давно требует уточнений.

Так, Данил Хачатуров является президентом «Росгосстраха», а бенефициаром компании и банка указан его брат Сергей. НПФ РГС как своего владельца раскрыл Алхаса Сангулию – давнего партнера и друга Хачатурова, хотя по факту все эти активы подконтрольны Данилу Хачатурову, ранее утверждали двое его знакомых, а также сотрудники и контрагенты страховщика. Сам «Росгосстрах» называет в МСФО своим владельцем «г-на Хачатурова», даже не уточняя его имени.

ВТБ не планирует приобретать акции в случае размещения их на бирже, заявили в пресс-службе банка. В «Атоне» сказали, что никогда не являлись стратегическими инвесторами «Росгосстраха». «У нас есть на счетах некоторое количество их бумаг, которые мы получили от клиентов в рамках репо, но собственных позиций нет», – уточнил его представитель.

Нынешняя осень обещает быть крайне урожайной для Московской биржи, ФГ «Будущее», объединяющая пенсионные активы Бориса Минца, в конце октября разместит от 15 до 20% акций (по объявленному диапазону она может привлечь от 7,8 млрд до 12,4 млрд руб.). Московский кредитный банк (МКБ, совладелец 2,6% акций «Росгосстраха» из-за сделки репо) может привлечь 13,4 млрд руб. за счет SPO. О возможном проведении до конца 2016 г. SPO лизинговой компании «Европлан», на основе которой объединяются пенсионный, лизинговый и страховой бизнесы ФГ «Сафмар», говорил акционер «Сафмара» Микаил Шишханов.

В пресс-службе МКБ заявили, что не собираются участвовать в размещении «Росгосстраха», поскольку стратегия банка не предполагает покупки долевых инструментов. В пенсионной группе «Сафмар» также рассказали, что не планируют участвовать в размещении страховщика. Представители ФГ «Будущее» отказались от комментариев.