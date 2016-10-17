«Росгосстрах банк» возглавит экс-предправления «Русского стандарта»

Бывший предправления банка «Русский стандарт» Дмитрий Левин возглавит «Росгосстрах банк», об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к «Росгосстраху», а также двое знакомых Левина.

Левин на звонки и сообщения «Ведомостей» не ответил. Представитель «Росгосстрах банка» сказал, что «в ближайшее время» Левин возглавлять кредитную организацию не будет, однако подтвердил, что нынешний предправления Алла Масленникова исполняет свои обязанности временно. Хотя в пресс-релизе о ее назначении говорилось, что оно должно способствовать «развитию бизнеса банка в среднесрочной и долгосрочной перспективе». В пресс-службе «Русского стандарта», где Левин числится в совете директоров, воздержались от комментариев.

Биржа манит Акционеры «Росгосстрах банка» (брат Данила Хачатурова Сергей напрямую владеет 59,7% акций банка, еще 13,9% принадлежит «Росгосстраху») намеревались обратиться на Московскую биржу с заявлением о листинге акций, говорилось в повестке к сентябрьскому собранию акционеров банка. При этом акции страховой компании «Росгосстрах» уже обращаются на Московской бирже.

Левин работал в «Русском стандарте» со дня основания банка – в 1999 г., а до этого работал в Министерстве финансов, Сбербанке и Межкомбанке. Он покинул банк в мае 2016 г. по инициативе владельца банка Рустама Тарико. Ему на смену пришел Илья Зибарев, успевший поработать предправления СКБ-банка.

Левин действительно возглавлял «Русский стандарт» очень долго, в том числе на пике коммерческого успеха банка, указывает его бывший коллега, ныне первый зампред правления «Почта банка» Георгий Горшков. «У Дмитрия богатый опыт управления большими системами в рознице, работы как с частными акционерами, так и с иностранными инвесторами», – говорит он, замечая, что «Русский стандарт» долго фондировался за счет размещения еврооблигаций.

Возможно, акционеры «Росгосстрах банка» хотят двигаться «в сторону рынка» и привлекать больше розничных клиентов, размышляет управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков. «Русский стандарт» может послужить примером банка, ориентированного на привлечение клиентов-физлиц», – сказал он, заметив, что до кризиса 2008 г. бизнес-модель банка была «достаточно жизнеспособной». Сейчас около половины розничного портфеля «Росгосстрах банка» – это кредитование клиентов и сотрудников компаний группы «Росгосстрах», оценивает Волков. Однако, несмотря на это, уровень просрочки по розничным кредитам на 1 июля 2016 г. достиг 38%, при этом только за первое полугодие 2016 г. вырос на 8 процентных пунктов. У «Русского стандарта» к тому моменту, как его правление покинул Левин, просроченная задолженность составляла более 40% портфеля.

По наблюдениям Волкова, положение других розничных банков к середине 2016 г. стабилизировалось, но розничный портфель «Росгосстрах банка» не следует общей тенденции. По итогам первого полугодия 2016 г. банк остался в плюсе (прибыль – более 100 млн руб.) за счет получения безвозмездной помощи на 2,6 млрд руб. «Пока банк движется немного против рынка – видимо, сказывается какой-то отложенный эффект по ухудшению качества активов», – заключает Волков.