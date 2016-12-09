ЦБ не ждет серьезных потрясений на валютном рынке

Банк России не ожидает серьезных потрясений на валютном рынке, заявил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов на конференции «Ведомостей».

"Что касается валютного курса, каких-то серьезных потрясений на валютном рынке ждать не стоит. Мы не видим каких-то существенных отклонений курса рубля от тех значений, которые должны быть. Волатильность валютного курса существенно снизилась, и волатильность валютного курса рубля стала существенно ниже, чем волатильность нефтяных цен", - сказал Морозов.

Ранее Банк России сообщал, что волатильность курса рубля заметно снизилась в условиях снижения волатильности котировок нефтяных фьючерсов и вернулась к уровню лета 2014 года, до введения плавающего курса. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также отмечала, что Банк России не видит рисков обвала рубля.