Госдума ужесточит контроль за валютными операциями

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает кредитные организации отказывать клиентам в проведении валютных операций при нарушении ими валютного законодательства, передает ТАСС.

На данный момент банки могут отказывать клиентам в одобрении валютных операций только на основании противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Помимо этого законопроектом уточняется круг субъектов, подлежащих административной ответственности за подобные нарушения. Законопроектом предлагается установить административные штрафы за осуществление незаконных валютных операций: для должностных лиц - от 4000 до 5000 руб., для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юрлица, - в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.