Курс евро упал ниже 66 рублей впервые за полтора года

Евро упал до очередного минимума за полтора года, отступив на Московской бирже впервые с июля 2015 г. ниже 66 руб. на фоне падения евро к доллару на мировом рынке.

Курс евро в 19.04 мск снизился на торгах ЕТС до 66 руб. за евро, а к 19.20 мск отступил к отметке 65,9 руб. При этом курс доллара США также усилил снижение, достиг 62,56 руб. (-72 коп. к предыдущему закрытию) - это минимум с последних чисел октября.

Падение евро связано с отступлением единой валюты к доллару (евро упал до $1,054, приблизившись к минимуму более чем за десятилетие), отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». Кроме того, возможно, на биржевых торгах увеличились валютные продажи в преддверии новогодних праздников. В то же время цены на нефть повлияли на курс рубля лишь незначительно, полагают эксперты.