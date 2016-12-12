Суд продлил арест президента Внешпромбанка по делу о хищении 1 млрд рублей

Мосгорсуд до 24 апреля продлил срок ареста президента Внешпромбанка Ларисы Маркус. Ранее ей были предъявлены обвинения в хищении средств кредитной организации практически на 1 млрд руб., передает «Интерфакс».

В суде следователь сообщил, что изменение меры пресечения на не связанную с заключением под стражу может привести к тому, что Маркус попытается скрыться за границей и связаться с другим фигурантом дела - банкиром Георгием Беджамовым.

«У Маркус есть имущество за рубежом и открытые визы в Великобританию и США. Также она может связаться со своим братом Беджамовым, который, по сведениям следствия, находится в Великобритании», - пояснил он.

Адвокаты Маркус просили не продлевать ей арест, а отпустить ее под домашний арест или залог в 30 млн руб.