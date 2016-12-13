S&P понизило кредитный рейтинг банка «Глобэкс»

Агентство Standard & Poor's Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента банка «Глобэкс» до уровня В+ с ВВ-, прогноз по рейтингу негативный. Это сообщает «Прайм». Агентство также подтвердило краткосрочный рейтинг банка на уровне В с негативным прогнозом. Рейтинг банка по национальной шкале был понижен до ruA с ruAA-, прогноз негативный.

«Понижение рейтингов отражает продолжающееся давление на прибыльность и капитализацию банка "Глобэкс", что, по нашему мнению, ограничивает его (банка) текущее конкурентное положение и ставит его общую жизнеспособность под угрозу в отсутствии внешней поддержки», – объясняет S&P. Аналитики агентства считают, что за последние несколько лет существенно сократилась рыночная доля и уменьшилась способность банка генерировать стабильную выручку от своего основного бизнеса.

S&P может еще понизить рейтинги «Глобэкса», если увидит, что его жизнеспособность продолжит ослабевать в ближайшие год-полтора. Агентство может пересмотреть прогноз по рейтингам банка до стабильного, если увидит стабилизацию процесса ухудшения качества активов финучреждения.

Основанный в 1992 г. банк «Глобэкс» в 2008 г. был передан на санацию ВЭБу, в настоящее время является его «дочкой». Госкорпорации принадлежат 99,99% акций «Глобэкса». Одним из приоритетных направлений деятельности банка является кредитование предприятий реального сектора экономики.