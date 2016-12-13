ЦБ задумался о гарантировании инвестдоходов от накоплений в НПФ

ЦБ России считает, что нужно рассмотреть возможность распространения системы гарантирования не только на сумму пенсионных накоплений, но и на инвестиционный доход с них, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов на конференции «Модернизация российской пенсионной системы».

«Можно, конечно, критиковать систему гарантирования, которую мы создали, что она покрывает сумму основного долга. Но в условиях 4%-ной инфляции и в условиях того, что мы только начинаем внедрять эту систему гарантирования, возможно, мы начали с не очень высокой планки. Но дальше мы можем смотреть модели – позволит ли нам покрывать эта гарантия пятилетние фиксинги. Почему бы и нет. Раз в пять лет возможен фиксинг, который будет покрыт этой гарантией. Возможно, мы будем покрывать инфляцию. Такие предложения есть от социального блока – сделать гарантию более широкой. Наверное, это хорошее и правильное предложение, надо к нему с уважением отнестись и рассмотреть, чтобы граждане были уверены не только в том, что сохраняются фактические перечисления, но и в том, что реальная стоимость денег не исчезает и то, что им обещано, будет сделано», – сказал Швецов.

По его мнению, надежность – важный элемент пенсионной системы, который убедит граждан, что их деньги не пропадут.

В ноябре заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов выступил с предложением ввести гарантирование не только основной суммы пенсионных накоплений, но и минимальной доходности.