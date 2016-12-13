Греф прогнозирует рост кредитования в России в 2017 году

Президент Сбербанка Герман Греф заявил о том, что в 2017 г. показатель прироста кредитования в банковском секторе России будет выражен однозначным числом, передает «Интерфакс».

«Некоторый рост будет, но цифра будет однозначная по приросту кредитования. Чуть-чуть получше будет в розничном кредитовании, чуть-чуть похуже - в корпоративном», - сказал он.

В ноябре 2016 г. совокупный объем кредитов российских банков вырос по сравнению с октябрьским показателем на 0,8% до 42,2 трлн руб.