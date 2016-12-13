Структура Лисина продала бумаги НЛМК на $124,2 млн

Fletcher Group Holdings Ltd. Владимира Лисина продала депозитарные расписки на акции Новолипецкого металлургического комбината (MOEX: NLMK) на общую сумму в $124,173 млн, говорится в сообщении компании.

Компания Лисина продала 7,3 млн GDR млн по цене $17,01 за штуку.

Кроме того, было продано 17 млн акций по той же цене - $1,701 за штуку (одна расписка НЛМК соответствует 10 акциям), в сумме на $28,92 млн.

Таким образом, общая сумма сделок - около $153,1 млн.

Этот пакет - 1,5% капитала НЛМК - после его продажи компанией Лисина был размещен Goldman Sachs среди институциональных инвесторов в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. Goldman Sachs в пятницу сообщил, что размещение состоялось, но цену, по которой бумаги были проданы в рынок, не раскрывал.