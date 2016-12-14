ЦБ в этом году обнаружил более 170 финансовых пирамид

Центробанк России в текущем году обнаружил более 170 финансовых пирамид. С таким заявлением выступил начальник Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ Валерий Лях.

«В 2015 г. Банк России зафиксировал более 200 финансовых пирамид», - уточнил он.

Сумма ущерба от деятельности пирамид в 2015 г. оценивалась приблизительно в 5,5 млрд руб., а за первое полугодие 2016 г. - всего 700 млн руб.

Сокращение числа выявленных пирамид и сумм ущерба обусловлено инициативной работой Банка России с правоохранительными органами, Федеральной антимонопольной службой и другими заинтересованными структурами, сказал Лях.