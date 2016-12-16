Итальянский Monte dei Paschi оценил стоимость своего спасения в $582 млн

Проблемный итальянский кредитор Monte dei Paschi di Siena оценил стоимость сделки о своем спасении, включая выплаты инвестбанкам, в 558 млн евро ($582 млн), сообщил банк в пятницу.

Показатель включает выплату 200 млн евро созданному для спасения итальянских банков фонду Atlante, который должен выкупить часть плохих кредитов Monte dei Paschi.

Выплаты банкам, которые попытаются разместить новый выпуск акций в кредиторе, снизились до 84 млн евро со 170 млн евро по предыдущим оценкам после того, как банки отказались от предварительной сделки об организации выпуска.

Кредитор также сообщил, что в оценку не включены выплаты, связанные с участием ключевого инвестора в привлечении капитала, поскольку «на данный момент не проводится никаких переговоров относительно соглашения о подобных выплатах».