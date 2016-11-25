Акционеры старейшего банка в мире одобрили увеличение его капитала на 5 млрд евро

Акционеры банка Monte dei Paschi di Siena, третьего по размеру активов в Италии стране и старейшего в мире, одобрили план увеличения капитала на 5 млрд евро. Также они поддержали реструктуризацию портфеля безнадежных кредитов объемом 28 млрд евро, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз банка.

28 ноября Monte Paschi начнет принимать заявки на обмен долговых обязательств банка на его акции, рассчитывая, таким образом, привлечь до 1,5 млрд евро, пишет Financial Times. Остальной капитал банк намерен привлечь за счет размещения акций, которое начнется 7-8 декабря и завершится до Рождества, сообщил главный исполнительный директор Monte Paschi Марко Морелли.

Monte Paschi переживает один из самых сложных периодов за свою более чем 500-летнюю историю: он терпит значительные убытки из-за роста задолженностей по кредитам и просчетов прежнего руководства и был признан самым уязвимым банком еврозоны по результатам стресс-тестов, проведенных Европейским центральным банком в июле.

План привлечения капитала и реструктуризации плохих долгов Морелли назвал «беспрецедентным по объему и структуре в банковском секторе Италии». Он надеется, что это будет ключевой шаг, который позволит банку «вернуться в круг ведущих итальянских фининститутов с сильным капиталом».

Monte Paschi был основан в 1472 г. в Сиене для выдачи дешевых кредитов наименее обеспеченным слоям населения города-государства. Сейчас он является старейшим действующим банком мира.