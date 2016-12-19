Правительство Украины национализировало Приватбанк

Кабинет министров Украины одобрил предложение Нацбанка и Совета по финансовой стабильности о переходе в госсобственность 100% акций Приватбанка, сообщается на сайте правительства. Новым собственником акций станет Минфин Украины. Переходный период начинается с 19 декабря. Государство «гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов». В кабмине исходят из того, что «принятое им ответственное решение спасло как Приватбанк, так и всю банковскую систему», - отмечается в сообщении.

По словам председателя Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, с соответствующей инициативой к правительству Украины обратились частные акционеры банка в интересах его клиентов. Крупнейшим акционером Приватбанка до сих пор был Игорь Коломойский. Ранее пресс-секретарь банка Олег Серга опровергал информацию о согласии Коломойского на передачу банка правительству. Информация о национализации Приватбанка «просто взята с потолка», - заявлял он РБК.