ЦБ отозвал лицензию у Вологдабанка

Банк России отозвал лицензию у Вологдабанка с 19 декабря, следует из сообщения регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ, а также значением нормативов достаточности капитала ниже 2% и снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала.

Вологдабанк «проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы», поясняет регулятор. Кроме того, банк отражал в учете фактически отсутствующие активы и представлял в ЦБ отчетность, скрывающую его реальное финансовое положение, говорится в сообщении Банка России.

«В результате исполнения АО «Вологдабанк» требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)», – отмечает ЦБ.

Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов АО «Вологдабанк» на 1 декабря 2016 г. занимало 429-е место в российской банковской системе.